Адвокат проигравшего Прилучного пригрозил Муцениеце: "Это далеко не конец, это только начало"

Сегодня, 25 июля, Головинский районный суд Москвы вынес решение в пользу Агаты Муцениеце. Согласно ему, сын Тимофей остается жить с ней. Павел Прилучный, требовавший, чтобы наследник был с ним, проиграл. Однако адвокат актера заявил, что тот будет обжаловать это решение. Более того, смириться с таким положением дел артист не намерен.

"Есть решение, которое выносится по закону, а есть — по внутреннему убеждению, вероятно, из солидарности женской или еще по каким-то мотивам... Это далеко не конец, это только начало", - пригрозила адвокат Прилучного Оксана Даниелова.

По ее словам, в настоящее время Тимофей фактически продолжает жить с Павлом Прилучным, однако с 20 июля находится с Агатой Муцениеце, передает Super.

"Это победа над клеветой, манипуляциями, угрозами, провокациями. Сейчас ребенок находится с мамой, она может его обнять, общение свободное. Мы надеемся, что права ребенка более нарушаться не будут", - заявила адвокат Агаты Муцениеце Наталья Мелешкина Voice.