Европейцы ранее отказывались давать деньги на заработные платы военных ВСУ. Они финансировали только поставки оружия. Однако военные – то же оружие, которое защищает всех, заявил Владимир Зеленский, выпрашивая у Запада очередные миллиарды.

По подсчетам главы киевского режима, Украине нужно найти 65 миллиардов долларов в год. По словам Зеленского, которого цитирует "Страна.ua", 40 миллиардов – это дефицит, еще 25 миллиардов – производство дронов и ракет.

Ранее в Раде заявили, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны. Позже стало известно, что Украина предложила странам Евросоюза направлять часть своего ВВП на финансирование украинских вооруженных сил.