Собянин: Количество поездок на трамваях в Москве за год выросло на 11%

За пять лет работы обновлённой трамвайной линии у Павелецкого вокзала ею воспользовались свыше ста миллионов человек. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин, модернизация линии стала важным шагом в развитии городского транспорта.

У жителей появились альтернативные маршруты для поездок в центр мегаполиса. Разгрузилась и станция метро "Павелецкая" Кольцевой и Замоскворецкой линий.

Трамваи пользуются большой популярностью у пассажиров. За год количество поездок по Москве выросло на 11 процентов; в разных районах столицы модернизировали свыше 15 километров путей и открыли обновленную линию на улице Сергия Радонежского.