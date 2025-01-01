Продолжается Международный экологический конкурс "ЭкоМир-2025"

Продолжается ежегодный Международный экологический конкурс "ЭкоМир-2025", проводимый Российской академией естественных наук с 2003 года.

Экологические конкурсы имеют огромное значение для общественного признания достижений людей, коллективов компаний и организаций в сфере экологии.

Конкурс позволит активизировать деятельность общества в решении экологических проблем и оценить значимые достижения в области охраны окружающей среды и обеспечении экологической безопасности.

Условия конкурса размещены на сайте www.raen.info.