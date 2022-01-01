Центробанк снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта

Ключевая ставка снижена второй раз подряд - на этот раз на 2 процентных пункта. Решение принято по итогам заседания совета директоров Центробанка.

Как сказано в заявлении регулятора, принято решение снизить ключевую ставку до 18% годовых. В ЦБ пояснили, что инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется - и в целом экономика возвращается к траектории сбалансированного роста.

Аналитики ожидали такого шага Центробанка. ЦБ в июне впервые почти за три года - с сентября 2022-го - снизил ключевую ставку до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.