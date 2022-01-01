Зеленский продлил военное положение на Украине

Военное положение и мобилизация на Украине продлены. Закон о действии режима на протяжении еще 90 дней подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

Украинский парламент принял законы, предусматривающие продление срока военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, до 5 ноября, в середине июля. А 25 июля документ подписал Владимир Зеленский.

Режим военного положения действует на Украине с 24 февраля 2022 года. Еще через день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен, передает РИА Новости.