Стало известно о тайном романе Анджелины Джоли и Джонни Деппа

Джонни Депп и Анджелина Джоли тайно встречаются, сообщает зарубежная пресса. "Им удалось встретиться в Лондоне и Лос-Анджелесе, и никто ничего не заподозрил, потому что они оба очень скрытные и прилагают все усилия, чтобы оставаться в тени", - рассказали в близком к голливудским актерам кругу.

Говорят, Джонни Депп влюбился в Анджелину Джоли несколько лет назад, когда оба снимались в фильме "Турист". Тогда партнерша якобы буквально свела с ума звезду "Пиратов Карибского моря". Однако на тот момент актриса не могла ответить взаимностью Джонни, ведь состояла в отношениях с Брэдом Питтом.

Тогда-то, как утверждает Radaronline, Депп и увлекся актрисой Эмбер Херд, которая похожа на Анджелину. Более того, актер даже женился на ней, однако этот брак завершился скандальным расставанием и даже "отменой" артиста в Голливуде на несколько лет.

Впрочем, сейчас уже Эмбер Херд не снимается, а вот карьера Джонни Деппа после паузы пошла в гору. Да и разведенная с Брэдом Анджелина наконец обратила внимание на коллегу. "Энджи от него без ума. Им было очень весело вместе на съемках "Туриста", и она сказала, что он особенный парень — редкое, опьяняющее существо, которое интригует и вдохновляет ее на творчество", - сообщил инсайдер.

В Сети, впрочем, с большой долей недоверия относятся к этой новости о романе. По мнению фанатов, между Джоли и Деппом прослеживается удивительный холод, причем он был заметен еще тогда, когда оба рекламировали "Туриста". Да и в самом фильме, утверждают комментаторы в Сети, Анджелина и Джонни смотрелись на редкость неорганично.