Два человека погибли в результате массированного обстрела Энергодара

Массированный артиллерийский обстрел Энергодара предприняли ВСУ. Как сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, два местных жителя погибли. Также известно о двоих пострадавших.

В Энергодаре проживают сотрудники расположенной по соседству Запорожской атомной станции. ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе.

По данным губернатора, станция продолжает работать в штатном режиме. В результате обстрела безопасность основных объектов АЭС не нарушена. Атаки ВСУ на город начались еще утром в пятницу: украинский беспилотник сбросил бомбу на автомобильную стоянку пожарной части ЗАЭС. Обошлось без пострадавших, передает "Интерфакс".