Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака

Овны
Вы включитесь в работу с энтузиазмом! Даже если этот понедельник начнётся с серьезных задач, вы справитесь с ними быстро и даже с удовольствием.
Тельцы
Представители этого знака капризничают: хочется радости, внимания, и чтобы в зеркале отражалась лучшая версия себя. Пора поэкспериментировать с внешним видом.
Близнецы
Ваш дом сегодня – поле активных действий. Если вы давно хотели пересадить цветы или что-то отремонтировать, установить – принимайтесь за работу.
Раки
Темп дня будет бодрым и насыщенным: общение, поездки, встречи. В середине дня есть риск эмоциональных решений — не спешите говорить "да".
Львы
Контролируйте свои импульсы, особенно если речь идет о кредитах или чужих деньгах. А вот найти выгодную акцию или вернуть долг вполне реально.
Девы
Ваш день — ваши правила! Марс и Луна соединились в вашем знаке, чтобы придать вам энергии. Сегодня важно почувствовать, что вы находитесь в движении.
Весы
На вас может навалиться усталость или внутреннее напряжение — причем будет неясно, с чем это связано. Дайте себе возможность просто отдохнуть.
Скорпионы
Отличный момент, чтобы показать миру свои идеи. Но будьте внимательны: зависть окружающих может вызывать конфликт или критику в ваш адрес.
Стрельцы
Дела на работе могут потребовать решительности — и вы её проявите. Хорошее время, чтобы сделать шаг по карьерной лестнице или заявить о себе.
Козероги
Вас тянет вперед, за горизонт. Хорошо пойдут дела, связанные с подготовкой к поездкам, учебе или оформлению документов: пишите список дел.
Водолеи
Чувствительные финансовые и имущественные темы выйдут на первый план. Ваша задача — действовать разумно и не поддаваться на провокации.
Рыбы
Вас может застать врасплох откровенный разговор, признание или предложение начать что-то заново. Будьте собой и не спешите соглашаться с партнером.