Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака

Овны

Вы включитесь в работу с энтузиазмом! Даже если этот понедельник начнётся с серьезных задач, вы справитесь с ними быстро и даже с удовольствием.

Тельцы

Представители этого знака капризничают: хочется радости, внимания, и чтобы в зеркале отражалась лучшая версия себя. Пора поэкспериментировать с внешним видом.

Близнецы

Ваш дом сегодня – поле активных действий. Если вы давно хотели пересадить цветы или что-то отремонтировать, установить – принимайтесь за работу.

Раки

Темп дня будет бодрым и насыщенным: общение, поездки, встречи. В середине дня есть риск эмоциональных решений — не спешите говорить "да".

Львы

Контролируйте свои импульсы, особенно если речь идет о кредитах или чужих деньгах. А вот найти выгодную акцию или вернуть долг вполне реально.

Девы

Ваш день — ваши правила! Марс и Луна соединились в вашем знаке, чтобы придать вам энергии. Сегодня важно почувствовать, что вы находитесь в движении.

Весы

На вас может навалиться усталость или внутреннее напряжение — причем будет неясно, с чем это связано. Дайте себе возможность просто отдохнуть.

Скорпионы

Отличный момент, чтобы показать миру свои идеи. Но будьте внимательны: зависть окружающих может вызывать конфликт или критику в ваш адрес.

Стрельцы

Дела на работе могут потребовать решительности — и вы её проявите. Хорошее время, чтобы сделать шаг по карьерной лестнице или заявить о себе.

Козероги

Вас тянет вперед, за горизонт. Хорошо пойдут дела, связанные с подготовкой к поездкам, учебе или оформлению документов: пишите список дел.

Водолеи

Чувствительные финансовые и имущественные темы выйдут на первый план. Ваша задача — действовать разумно и не поддаваться на провокации.

Рыбы

Вас может застать врасплох откровенный разговор, признание или предложение начать что-то заново. Будьте собой и не спешите соглашаться с партнером.