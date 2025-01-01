В Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в 2025 году не состоится. Об этом в пятницу, 25 июля, рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Как подтвердило ведомство, 27 июля мероприятий, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Санкт-Петербурга не будет.

Отменены также салют, прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов, цитирует сообщение профильного комитета ТАСС.

Тремя неделями ранее стало известно, что подготовка к Главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге остановлена. Источники утверждали, что соответствующее решение было принято из соображений безопасности. В День ВМФ в 2025 году, по их словам, в Северной столице ограничатся возложением венков и концертом на Дворцовой площади.

Тем временем российский лидер Владимир Путин провел совещание по развитию подводных сил Военно-морского флота России. Он напомнил, что лишь за последние шесть лет в состав ВМФ вошли пять стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М".