Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам Молдавии без патента работать в нашей стране до октября 2026 года при соблюдении определенных условий.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации в пятницу, 25 июля, въезжающие в Россию с октября граждане Молдавии вправе осуществлять трудовую деятельность без патента и без учета требований к заявленной цели визита до 1 октября 2026 года.

Однако возможно это будет только в том случае, если такие граждане пройдут в отделах Министерства внутренних дел дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.

Также молдаванам, желающим работать в России без патента, предписано пройти медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления наркотических средств, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в том числе ВИЧ.

Ранее сообщалось, что погранслужба России может закрыть въезд в страну для некоторых категорий украинцев на срок до 50 лет. Речь идет о тех гражданах Украины, которые не прошли проверку в аэропорту Шереметьево, были замечены в связях с ВСУ и украинскими спецслужбами, а также публиковали контент в поддержку киевского режима.

Тем временем Казахстан опроверг слухи об отмене безвизового режима с Россией. Казахстанское Министерство иностранных дел подчеркнуло, что стороны всего лишь уточнили требования по пересечению границы и снятию биометрических данных при въезде.