Ольга Бузова вышла на связь после страшной потери

На днях Ольга Бузова сообщила печальную новость. Ее любимый йоркширский терьер Ева скончалась. Ветеринары несколько недель боролись за жизнь собаки, но помочь ей не удалось. Терьеру было 13 лет, она страдала от сахарного диабета. Незадолго до смерти пес ослеп. Ветеринары сразу предупредили Бузову, что ей стоит готовиться к худшему.

Сама звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" боролась за свою малышку как могла. Она тщательно следила за ее лечением и навещала при любой возможности. Ольга Бузова еле сдерживала слезы, видя, в каком состоянии находилась ее питомица. Однако надеялась, что медики спасут кроху.

Когда же Евы не стало, Ольга взяла паузу и забросила свои соцсети. Лишь сейчас скорбящая артистка вышла на связь. Она призналась, что тяжело переживает потерю, но понимает, что надо продолжать работать. Также Ольга Бузова поблагодарила многочисленных поклонников за поддержку в этот сложный период.

"Сложно и больно возвращаться домой, когда тебя никто не встречает. И ты не можешь больше видеть эту невероятную радость от комочка, который любит тебя больше, чем себя! Я немного пришла в себя, если можно так сказать, и мне надо работать. Жизнь продолжается при любых обстоятельствах. А то, что в сердце, то останется в сердце навсегда", - написала безутешная поющая ведущая в своем официальном телеграм-канале.