Ксения Бородина изощренно унизила мужа: Сердюкову придется с этим жить

Ксения Бородина и Николай Сердюков в начале лета стали мужем и женой, а 23 июня с размахом отпраздновали это событие. Свадьба прошла в живописной подмосковной усадьбе Villa Michetti.

Телеведущая за вечер сменила три платья, жених переодевался дважды. Для молодых и гостей пели Владимир Пресняков, Иванушки International, Zivert, Akmal’ и Artik & Asti. Поговаривают, что на праздник потратили около 10 миллионов рублей, из них только 3 миллиона ушло на декор — огромные серебряные сферы.

Бородина не скрывает, за свадьбу платила она, и делала все так, как ей хотелось. И это не единственный раз, когда ведущая показала Сердюкову его место. Выяснилось, что Ксения после третьего замужества не стала менять фамилию. По документам она все еще Омарова, и не собирается отказываться от фамилии предыдущего супруга. Многие мужчины приняли бы такой каприз жены за изощренное унижение. Особенно учитывая, что Ксения и Курбан расстались со скандалом.

С Омаровым звезда "Дома-2" прожила пять лет. А потом вскрылась измена мужчины. Бизнесмен нашел молодую красавицу, которая своей кроткостью покорила его сердце. Бородина, узнав о неверности, была разбита, ведь она любила мужа. Ксения тяжело переживала предательство Курбана, они до сих пор не общаются.

И даже при таком тяжелом расставании ведущая решила оставить фамилию бывшего мужа. Оправдывалась Бородина нелепо, мол, ей не хочется заниматься заменой документов.