Два экс-замгубернатора Брянской области получили по 9 лет за взятки

Суд признал бывших заместителей губернатора Брянской области Татьяну Кулешову и Елену Егорову виновными в получении взятки в крупном размере. Обвинительный приговор вынесен в пятницу, 25 июля.

Обе обвиняемые получили по девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также им предстоит уплатить штраф: Кулешовой — в размере 10 миллионов рублей, Егоровой — в размере 8,1 миллиона рублей,

В качестве обеспечительной меры суд еще в период следствия арестовал земельные участки и квартиры, в том числе в историческом центре Санкт-Петербурга, а также наличные деньги Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой, сообщает ТАСС.

Ранее Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде ареста первому заместителю губернатора Владимирской области Александру Ремиге в рамках расследования коррупционного дела.

Тем временем и бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заключен под стражу в рамках расследования уголовного дела о хищении более 1 миллиарда рублей. Эти деньги выделили из бюджета для возведения укреплений на границе с Украиной. Арестованный свою вину не признает.