Россиян старше 60 лет не станут ограничивать в праве водить машину

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев решил скорректировать проект Стратегии повышения безопасности дорожного движения.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале, из этого документа было решено убрать пункт 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет.

Представитель министерства пояснила, что соответствующее решение было принято с учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения проекта Стратегии. Работа по совершенствованию законодательства в области безопасности дорожного движения продолжается.

Ранее в Госдуме предложили разрешить инвалидам с ампутацией верхних конечностей ездить за рулем, чтобы облегчить жизнь маломобильным людям и дать им шанс жить более полноценно, если они смогут достойно сдать экзамены в автошколе.

При этом российским властям предложили подумать об ужесточении правил получения медицинской справки для оформления водительских прав. Предполагается, что это затронет, в первую очередь, людей с зависимостью от алкоголя и наркотических веществ.