Путин обсудил с Совбезом безопасность на выборах в сентябре

Сегодня же Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Оно прошло по видеосвязи.

Один из вопросов совещания касался повышения эффективности национальной морской политики. По этой теме докладывал помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

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Второй темой члены Совбеза обсудили подготовку к Единому дню голосования в сентябре с точки зрения безопасности.