Путин лично поблагодарил Матвиенко за плодотворную работу Совфеда

Законодательное сопровождение интеграции новых регионов практически завершено. Об этом Владимиру Путину доложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Для этого одобрено 99 законов. Также по итогам весенней сессии порядка трети поддержанных законопроектов относятся к категории социально значимых.

Владимир Путин: "Верхняя палата решала приоритетные задачи с точки зрения структурных изменений в российской экономике и решения социальных вопросов. Эта очень большая работа носила и носит позитивный характер. Хочу Вас и всех сенаторов за это поблагодарить".