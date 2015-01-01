Там, где рождается будущее: Москва — лидер по развитию особых экономических зон

Одно из важнейших направлений работы российского правительства - создание особых экономических зон. На неделе о промежуточных итогах этой работы докладывал президенту глава минэкономразвития. Максим Решетников особо подчеркнул, что этот механизм уже доказал свое эффективность как в вопросах экономических, так и в решении задач по достижению национальных целей. Кластеры создаются самые разные, по самым разным направлениям, от промышленности и науки до логистики и туризма, в этом году, например, в Серпухове будет сформирован кластер медицины и инноваций, а в Челябинской области - машиностроительный. Лидером по развитию особых экономических зон остается Москва. В столице за пять лет только креативных кластеров стало в пять раз больше, запускаются спортивные и производственные зоны. Самые известные - научно исследовательский центр Бауманки, парк "Руднево", кластер "Ломоносов", продукция компаний которого уникальна и по ряду характеристик не имеет аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом.

Еще несколько лет назад на этом месте был заброшенный пустырь с мусором. Теперь здесь действуют уже два кластера инновационно-технологического центра "Воробьевы горы": флагманский "Ломоносов" и "Образовательный". Все началось в 2015 году с идеи ректора МГУ Виктора Садовничего, который предложил создать долину Московского университета, где фундаментальная наука трансформируется в востребованные практикой технологии и промышленные образцы. Спустя 10 лет здесь уже подводят первые итоги. В двух построенных кластерах находятся 295 резидентов. Они успешно создают и реализуют свою продукцию.

"То, чего мы достигли, выражается в цифрах. В прошлом году выручка инновационных компаний, которые работают на территории долины, составила уже около 90 миллиардов рублей. Из них около 8 миллиардов - это вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки, то есть в НИОКР. Это в два раза выше, чем в среднем по России", - говорит Виктор Вайпан, генеральный директор ИНТЦ Воробьевы горы.

Компания "Аэролайф" - резидент кластера "Ломоносов". Здесь разрабатывают и производят инновационные системы очистки и обеззараживания воздуха. Фильтры, которые делают здесь, электретные — это пористый материал, на котором есть электростатический заряд. Он способствует улавливанию аэрозолей. Такие фильтры, конечно, не вечные, но служат гораздо дольше других. Ничего фантастического. Просто наука.

"Это довольно уникальная штука. То есть вообще по миру электретные фильтры сами по себе, то есть фильтры, на которых есть заряд, они изобретены давно, еще в Советском Союзе. Но именно возобновляемые электреты, то есть фильтры, на которые заряд подается все время путем зарядки аэрозоля, который на них прилетает. Я, честно говоря, даже примеров сейчас даже не приведу", - рассказывает Николай Першин, технический директор завода "Аэролайф".

Николай Першин, как и многие другие сотрудники компании, окончил химический факультет МГУ. Стать резидентом кластера "Ломоносов" решили сразу же, как только открыли прием заявок. Сейчас ощущают существенную финансовую поддержку в виде налоговых льгот. И что не менее важно, общение с другими резидентами тоже идет на пользу.

"Есть обмен мнениями по тому, как развиваться дальше. У нас есть какое-то оборудование, которого нет у других резидентов. У других резидентов нет какого-то оборудования, которое есть у нас. И здесь такой симбиоз неформальный потихонечку вырастает. Ну, плюс мы взаимодействуем с университетом. И заказываем там работы простые на каких-то приборах, которые нам нет смысла покупать", - говорит Николай Першин, Николай Першин, технический директор завода "Аэролайф".

Во флагманском кластере "Ломоносов", который создан совместно с правительством Москвы, поддерживают высокотехнологичные компании в различных отраслях. Итоги работы впечатляют. За прошлый год резидентами кластера Ломоносов было зарегистрировано 105 патентов.

"Мы первый в России, кто смогли создать, заселить и начать активно развивать высокотехнологичный бизнес. Если на сегодняшний день говорить о цифрах, то на сегодняшний день у нас на территории кластера свою деятельность осуществляют 76 компаний. Выручка за прошлый год составила более 15 миллиардов рублей. И почти 2 с половиной миллиарда рублей этими компаниями было вложено в развитие своих инновационных проектов. Это в 4 раза больше, чем в среднем по городу. И компании в среднем в 2 раза растут быстрее, чем среднестатистические компании в сфере высокотеха в Москве", - говорит Александр Уланов, заместитель генерального директора Фонда "Московский инновационный кластер".

Город построит здесь еще два кластера. Старт отбора резидентов начался в июне. И уже подано более 240 заявок. Главный критерий - компании должны вести научную или опытно-производственную деятельность в сфере высоких технологий. Еще Москва построит в инновационной долине МГУ кластер "Космос".

"Сейчас ведется активная работа по их проектированию. И проектированию такому точечному, чтобы компании максимально комфортно чувствовали себя, заезжая в эту инфраструктуру, потому что мы учитываем опыт, который у нас уже есть на базе Ломоносова", - рассказывает Александр Уланов, заместитель генерального директора Фонда "Московский инновационный кластер".

Для разного типа бизнеса нужны свои решения по планировке. Это будут учитывать в новых зданиях. У кого-то планируется серьезная нагрузка на пол, кому-то в силу специфики производства нужно больше электричества. Кому-то необходимы шахты для создания чистых комнат. Все это будет заложено в проект кластеров "Нанотех" и "Космос". При этом в кластере "Ломоносов" резидентам тоже живется комфортно. Компания Adaptto, которая производит электроприводы, наконец-то смогла соединить лабораторию с производством. Главный продукт этого резидента - компактные контроллеры для электротранспорта.

"У нас достаточно большая удельная мощность. То есть мы способны управлять двигателями большой мощности в очень ограниченном объеме. Тем самым мы хорошо себя зарекомендовали в технике малого размера. То есть это квадроциклы, электроциклы и, в том числе, летательные аппараты", - говорит Родион Оленич, технический директор лаборатории системы электроприводов Adaptto.

История компании началась с любви к электровелосипедам. Поэтому здесь разрабатывают не только начинку для транспорта. Этот сверхлегкий байк уже можно запускать в серийное производство. В нем все по-взрослому.

"Сложной кинематики на детских мотоциклах электрических вообще никто не применяет. Это основная фишка. Потом стоит центральный мотор с редуктором. Свой тоже был нами разработан. Потом мы придумали, ну примитивная конструкция, но она работоспособная, по быстрому съему батареи. Мы засекали. Замена батареи — порядка 40 секунд", - говорит Николай Медведев, главный конструктор лаборатории системы электроприводов Adaptto.

Научная работа в компании кипит чуть ли не круглые сутки. Планов много. Реализовывать их теперь стало проще. Благодаря налоговым и другим льготам получается больше вложить в разработку. Серьезная экономия и при покупке оборудования.

"На примере вот этих расстановщиков. Это российское оборудование. Мы получили 50 процентное возмещение затрат на приобретение. На портале заполнили несколько форм, подгрузили подтверждающие документы и все", - говорит Святослав Кривозубов, генеральный директор лаборатории системы электроприводов Adaptto.

Подобные особые экономические зоны помогают компаниям расти, внедрять инновации и выходить на новые рынки с максимально качественными продуктами. У резидентов есть возможность проверить свои образцы в центре испытаний и определить их характеристики. Например, камера искусственной погоды. Здесь задают влажность, температуру. Внутри барабана находится мощная ультрафиолетовая лампа, которая имитирует солнце. Этот шкаф насыщает влагой. А в этой камере сернистый газ, с его помощью определяют стойкость образцов к коррозии.

Испытательный центр сейчас находится на территории МГУ. Здесь делают механические, химические и другие испытания. Возможности практически безграничные.

"Мы аккредитованы в Росавиации и можем проводить общую квалификацию материалов авиационного назначения, которые используются при строительстве самолетов, каких-то частей самолета", - говорит Ольга Шорникова, генеральный директор Центра испытаний, сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий (ЦИСИС).

В общей сложности на территории инновационно-технологического центра "Воробьевы горы" будет девять кластеров. Воробьевы горы - место, которое всегда вдохновляло ученых на великие свершения. Теперь это еще и высокотехнологичная долина, от резидентов которой тоже стоит ждать прорывных решений.