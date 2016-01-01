Новый поворот в деле Эпштейна: заговорила помощница миллиардера-извращенца

Дональд Трамп вышел на тропу войны с Бараком Обамой. Прекрасно понимая, кому он должен быть благодарен за всю нервотрепку во время предвыборной кампании, судебные иски и обвинения в работе на Россию, нынешний президент США твёрдо вознамерился заплатить бывшему президенту США по всем счётам. На неделе глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Обама может быть привлечен к ответственности за госизмену и попытку государственного переворота. 44-й президент США обвиняется в подделке данных разведки о российском следе на выборах 2016 года.

Второй сезон вашингтонского сериала-триллера "Рашенгейт" начался с сенсации мирового масштаба: Белый дом обнародовал доказательства непричастности России к победе Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года, а все факты, которые до сих пор распространялись, официально названы фейками, сфабрикованными и растиражированными по приказу Барака Обамы.

"У нас появился осведомитель, который предоставил нам важные сведения. Мы смогли найти документы, которые указывают на то, что президент Обама поручил своим руководителям национальной безопасности Джеймсу Клепперу и Джону Бреннану сфабриковать отчёт разведывательного сообщества от 20 января 2017 года. Он хотел убедить американский народ, что Путин помог Дональду Трампу одержать победу в 2016 году", - заявила Тулси Габбард, глава Национальной разведки США.

Операцию по созданию фейкового доклада пришлось запустить после того, как Обама получил настоящий доклад, в котором как раз и говорилось, что Россия в американские выборы никаким образом не вмешивалась.

"В нескольких отчётах разведывательного сообщества, подготовленных за несколько месяцев до выборов 26 ноября 2016 года, и с которыми теперь могут ознакомиться все, говорилось, что у России не было ни намерений, ни возможностей повлиять на исход выборов в США", - заявила Габбард.

Ну а потом и была придумана история, которая "похожа на правду", и в неё шайка под руководством Барака Обамы пыталась заставить поверить и всю Америку, и весь мир, причём, с единственной целью: отменить инаугурацию Трампа, чтобы в Белый дом заселить Хиллари Клинтон. А когда операция сорвалась, главам разведывательных служб не оставалась ничего как идти в ва-банк и уже врать непосредственно избранному президенту.

"Ключевым моментом было то, что произошло 6 января 2017 года. Клеппер и Бреннан пришли в "Трамп тауэр", чтобы проинформировать избранного президента. Трамп думал, что это был обычный брифинг, но это была ловушка, потому что они рассказали ему о досье, которое было заведомо ложным. А потом эту информацию слили прессе, которая тоже поверила в эту чушь, так как привыкла верить ФБР", - заявляет Джим Джордан, конгрессмен-республиканец, США.

Офис Обамы, что ожидаемо, разоблачительный доклад Белого дома назвал чушью, которая совершенно не опровергает вмешательство России в выборы. Но, Трампа, кажется, уже не остановить. Он призвал осудить лично Обаму за государственную измену.

"Лидером банды был президент Обама - Барак Хусейн Обама! Он виновен! Это была государственная измена. Они пытались сорвать выборы. Они пытались украсть итоги выборов!" - заявил Трамп.

Но если Трамп в результате игрищ на вашингтонских болотах лишь потерял нервные клетки, то Россия, которую в этой грязной многоходовке нагло использовали, получила незаслуженные санкции, 35 дипломатов были объявлены персона нон грата и выдворены из США, и Госдеп ещё заблокировал сотрудникам дипмиссий доступ к дипломатической собственности в Сан-Франциско, Сиэтле и Вашингтоне. Ничего подобного не было со времен холодной войны. А теперь, спустя почти 10 лет, всё же подтвердилось, что Россия вообще не причём.

"Это подтверждение того, что Россия если говорит, то она говорит правду. Посмотрите, это же не просто был фейк некий кем-то придуманный, а это была спланированная провокация той администрации США, введённая в ранг уже обвинений серьёзных, после которых последовали серьёзные действия Соединённых Штатов: отъём нашей дипломатической собственности, высылка дипломатов, санкции и так далее. Ну так если вы признали, господа, что это ложь, что это фальсификация, так вы тогда отмените всё, что вы напринимали на основе этой лжи", - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Кстати, слово "ложь" – теперь самое популярное в Америке. Республиканцы обвиняют во лжи демократов, а Демократическая партия утверждает, что новый доклад республиканцев, и обвинения Обамы в госизмене сфабрикованы, чтобы отвлечь внимание народа от другого грязного скандала, а точнее дружбы Трампа с ныне покойным педофилом-сутенёром Джеффри Эпштейном. Поговаривают, команда Трампа всё ещё тянет с обнародованием материалов по расследованию преступлений педофила как минимум по двум причинам. Во-первых, если верить утечкам, в чёрных списках есть имя Дональда Трампа, а во-вторых, там же есть имена его богатых и знаменитых друзей, которые по-дружески попросили замять дело. Только до сих пор никто не знает, и этой информации нет даже в сливах, в связи с чем все эти люди попали в записную книжку Эпштейна.

Команда Трампа утверждает, что рассекретить документы невозможно из-за заперта окружного суда Южного округа Флориды, где и проходили слушания по делу Эпштейна. И это правда. Но, с другой стороны, все прекрасно знают, что американские президенты легко умеют обходить любые заперты. Вот, к примеру, заместитель генерального прокурора вопреки правилам в четверг встречался с сообщницей Эпштейна, которая сейчас отбывает 20-летний срок, и изъявила желание дать дополнительные показания.

"У Гислен Максвелл есть цель – выйти из тюрьмы. Ей дали 20 лет, но она настаивает на своей невиновности, поэтому у неё нет причин рассказывать какие-то секреты, если только она не получит что-то взамен. И надо помнить, что Максвелл знает каждого, кто общался с Джефри Эпштейном", - заявляет Эван Перес, корреспондент CNN.

В общем, обстановочка в сияющем граде на холме сейчас крайне напряжённая. Республиканская партия досрочно ушла на летние каникулы и отложила все слушания по делу Эпштейна, продемократическая пресса в отместку публикует новые архивные фото и видео, на которых 47-й президент весело проводит время с другом-педофилом, а Барак Обама вместе с Хиллари Клинтон готовятся к процессу по делу о госизмене. Трамп же развлекается, размещая в социальных сетях смоделированный при помощи искусственного интеллекта будущий момент ареста 44-го президента. Так что демократы и республиканцы опять сцепились как в последний раз. И на фоне этого бардака, особенно забавно звучат обвинения России в создании в Америке искусственного хаоса.