Взрыв газа в Саратове унес жизни шести человек: последняя информация с места событий

Шесть человек, включая ребёнка, погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове. Объявлен региональной режим ЧС. Девять спасённых направлены на амбулаторное лечение. Многоэтажка серьёзно повреждена, несколько квартир уничтожены полностью. Идёт разбор завалов в поисках выживших. Специалистам экстренных служб приходится действовать предельно осторожно из-за угрозы повторных обрушений. На место прибыл глава МЧС Куренков.

Возле подъезда мужчина играет в мяч с мальчиком. Рядом на лавочке сидит маленькая девочка. Обычный летний день во дворе Саратова. Затем раздался грохот, который не утихал несколько секунд. Лишь чудом обломки не упали на людей, они успели убежать. Момент взрыва, снятый другой камерой уличного видеонаблюдения: из окна квартиры вырвался огненный шар, на несколько десятков метров выбросив части стены дома. И в следующую секунду рушится крыша, исчезая в клубах пыли. На землю падают тонны обломков, накрывая припаркованные автомобили и случайных прохожих. Пыли настолько много, что видимость не более нескольких метров. Как только частицы бетона начинают оседать, на помощь пострадавшим бегут прохожие. И уже через три минуты на место ЧП прибывают первые пожарные расчёты.

"Квартира-то целая осталась. А соседи разрушены полностью. Машину тоже разбили. Она рядом стояла. Но это ещё так-то на ходу, ну кузов, крыша, заднего и лобового нету", - говорят очевидцы.

Сообщается, что из под завалов живой удалось достать пятилетнюю девочку. Она оказалась первой спасённой. Потом сотрудники МЧС сразу смогли найти ещё несколько человек. Помогли собаки, точно указав расположения раненых. Плиты поднимали гидравлическими ножницами. Всех пострадавших отправили в больницу. На место взрыва, помимо пожарных и спасателей, прибыли свободные машины скорой помощи из окрестных подстанций.

Видно, что в результате взрыва квартиры верхних этажей разрушены полностью. Также обрушился торец здания до самого первого этажа.

"Все жильцы дома эвакуированы. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома. Люди также эвакуированы в безопасную зону. На базе школы развёрнут пункт временного размещения", - говорит Алексей Костюк, исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Саратовской области.

Дом, в одной из квартир которого, взорвалась газовоздушная смесь, относительно новый. Ему всего шестнадцать лет. Высота десять этажей. Эпицентр был на девятом. Пять подъездов. Газоснабжение было централизованным. Перекрытия из железобетона. Тип строения панельный. На первых этажах стены буквально вздулись от мощного взрыва и разошлись по швам. Есть погибшие, в том числе мальчик, который гулял на улице с мамой. На него упали обломки здания.

Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова СУ СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По предварительным данным, в результате происшествия погибли жители дома. Продолжаются работы по поиску людей, которые могут находиться под завалами. Информация о точном количестве пострадавших и степени тяжести полученных ими травм уточняется", - сообщили в Следственном комитете.

Как отметили в МЧС, на данный момент главная задача - оперативно провести поисково-спасательные работы. Завтра специалисты должны приступить к обследованию всего здания на предмет возможности его восстановления. В общей сложности разрушены и повреждены более тридцати квартир. В Саратов прибыла оперативная группа МЧС по главе с министром по чрезвычайным ситуациям. Версия утечки газа сейчас рассматривается как основная.