Число жертв взрыва газа в многоэтажке в Саратове возросло до 5

Спасатели достали тело еще одного погибшего из-под завалов дома в Саратове, где произошел взрыв газа. Таким образом, общее количество жертв происшествия достигло пяти человек, включая одного ребенка, рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

В региональном главке МЧС между тем предупредили, что сохраняется угроза обрушения дома, в котором взорвался газ.

Глава МЧС России Александр Куренков по видеоконференцсвязи заслушал доклад исполняющего обязанности руководителя саратовского главка Алексея Костюка. Выяснив подробности ситуации, министр решил отправиться в Саратов и лично проконтролировать работы на месте частичного обрушения многоквартирного дома, сообщает Telegram-канал МЧС.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки, согласно которым сотрудники специализированных организаций получат беспрепятственный доступ к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию. Если жильцы не захотят впускать газовщиков, полиция и приставы устранят препятствия и помогут коммунальщикам выполнить свою работу.