Выяснилось, кто убедил Трампа возобновить поставки ПВО Украине

Американский лидер Дональд Трамп принял решение о возобновлении поставок Украине средств противовоздушной обороны (ПВО) после созвона со своим специальным посланником Китом Келлогом.

Как пишет The Telegraph, во время этой беседы Келлог рассказал президенту Соединенных Штатов о якобы поврежденном из-за авиаудара посольстве Польши в Киеве. До этого американскому чиновнику звонил с жалобами польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Именно после этих событий Трамп велел Пентагону разблокировать средства ПВО, которые попали под временную заморозку американской помощи, хотя польская дипмиссия в Киеве признавала, что речь шла о несущественных повреждениях.

Тем временем Дональд Трамп подтвердил, что США и ЕС официально заключили новое соглашение, по которому Евросоюз возьмет на себя полную оплату вооружения, поставляемого Вашингтоном для нужд Брюсселя и Киева. По словам американского политика, это "должно было произойти еще три года назад".

Наряду с этим Госдеп одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для ремонта боевых машин пехоты Bradley, а также системы противовоздушной обороны HAWK Phase III на общую сумму 322 миллиона долларов.