Найденного под завалами дома в Саратове мужчину не удалось спасти

Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям России достали живого мужчину из-под обломков многоэтажного жилого дома в Саратове, который частично обрушился в результате взрыва газа.

Как уточняет пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале, пострадавшего передали медикам. Однако мужчина, который более шести часов был зажат бетонными плитами, получил слишком серьезные повреждения — спасти его не удалось. К сожалению, пострадавший скончался.

Таким образом, общее количество жертв обрушения многоэтажки в Саратове, которое произошло 25 июля, достигло уже шести человек.

Ход работ по ликвидации последствий этого ЧП держит на контроле глава МЧС Александр Куренков. Министр вылетел в Саратов, чтобы лично присутствовать на месте происшествия.