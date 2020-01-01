Принц Гарри и Меган Маркл устроили истерику после того, как узнали, что в Голливуде их никто не ценит. Заветная мечта герцогини Сассекской о том, чтобы стать влиятельной персоной в США, провалилась. Более того, попытки Меган раскрутить свой бренд, обернулись унижением.

Несмотря на то, что в 2022 году герцоги Сассекские добились успеха с документальным сериалом "Гарри и Меган", на вершине они продолжалось недолго. Вскоре о шоу забыли, а другие проекты Маркл провалились. В итоге Netflix не будет продлевать сделку с принцем и его женой.

"Никто в Голливуде не ценит их и не хочет быть с ними рядом, людям с ними скучно, особенно с ней", — сообщил инсайдер Daily Mail.

Для жаждущей славы и власти Маркл нет большего унижения, чем услышать подобное в свой адрес. Пока принц Гарри и Меган публично не комментировали информацию о разрыве отношений с Netflix. Но судя по тому, как настойчиво сын Карла III пытается наладить связи с королевской семьей, дела у Сассекских обстоят не лучшим образом.

Напомним, после того, как герцог и герцогиня Сассекские покинули Британию в 2020 году, они поспешили подписать пятилетний контракт с Netflix на сумму 78 миллионов фунтов стерлингов. Осенью этот контракт истекает.