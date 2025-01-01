Глава ЦБ объяснила, что ждет инфляцию и ключевую ставку

Банк России будет снижать ключевую ставку таким образом, чтобы не спровоцировать тем самым новый виток инфляции. В этом заверила в пятницу, 25 июля, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ выступила с разъяснениями после решения совета директоров регулятора снизить ключевую ставку с 20% до 18%. Набиуллина признала, что "нас беспокоят повышенные инфляционные ожидания — мы об этом говорим прямо". При этом необходимо время, чтобы убедиться, что снижение инфляции в России — это "выздоровление, а не снятие симптомов.

Однако "мы будем делать все и будем снижать ставку таким образом, чтобы витка инфляции не произошло". Что касается попыток давления на ЦБ с целью снизить ключевую ставку — они оказывали бы экономике "медвежью услугу", цитирует председателя Банка России РИА Новости.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов подчеркивал, что рецессии в стране нет — имеется лишь "плановое охлаждение экономики" благодаря мерам, предпринимаемым Минфином совместно с Центробанком.

Тем временем в России впервые с начала 2025 года зарегистрировали недельную дефляцию — снижение цен, хотя и несущественное, всего на 0,5%. Произошло это, преимущественно, за счет сезонного удешевления овощей и фруктов.