Мишустин отчитался о восстановлении восьми миллионов гектаров леса

Восемь миллионов гектаров лесов удалось восстановить в России за последние шесть лет. Об этом премьер Михаил Мишустин рассказал на Международной экологической конференции, которая проходит на алтайском курорте Манжерок. Она собрала глав правительств восьми стран СНГ.

В нашей стране леса считаются национальным сокровищем. Масштабные высадки молодых деревьев проходят в рамках госпрограммы. Еще один экологический приоритет России: сокращение мусорных полигонов и свалок. За последнее время их было ликвидировано 185. Кроме того, со дна моря подняли и затем утилизировали уже более 200 затонувших кораблей.

По словам Мишустина, наша страна активно занимается вопросами экологии в рамках двусторонних и многосторонних форматов.

"В последнее время растет нагрузка на окружающую среду. Конечно, если мы хотим сберечь богатство природы для будущих поколений, необходимо вместе добиваться улучшения экологической ситуации. Речь идет о здоровье, благополучии людей. Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивал, что задачи сохранения природы не могут успешно решаться одной отдельной страной. Это дело всех государств, без преувеличения, всего человечества", - сказал Михаил Мишустин.