Московская "Единая Россия" организовала семинар по налоговой грамотности

Московское городское региональное отделение "Единой России" организовало семинар по налоговой грамотности, мероприятие прошло в КДЦ "Усадьба-Центр". Об этом в пятницу, 25 июля, рассказали в партии.

Как уточняет АГН "Москва", встречу для ветеранов СВО и членов их семей, руководителей общественных приемных "Единой России", исполнительных секретарей местных отделений партии, ВОД "Матери России" провела заместитель руководителя столичной инспекции Федеральной налоговой службы №29 Вероника Киселева.

Специалисты рассказали о налоговых вычетах, полагающихся ветеранам боевых действий, семьям мобилизованных и контрактников. Участникам дали рекомендации по использованию личного кабинета налогоплательщика.

Председатель Ассоциации ветеранов СВО Москвы Владислав Гусев подчеркнул, что семьям мобилизованных предоставляется целый ряд мер поддержки, предусмотренных федеральными законами и решениями правительства России: освобождение от налога на имущество, компенсация части затрат на оплату ЖКУ, отмена земельного и транспортного налога. В Ассоциации готовы дать адресатам этих льгот все требуемые разъяснения.

Заместитель руководителя исполкома московской "Единой России", председатель регионального отделения ВОД "Матери России" и координатор "Женского движения Единой России" в столице Ирина Елиферова заявила, что встреча-семинар получилась очень теплой и, вместе с тем, полезной для каждогоучастника. Елиферова пообещала рассказать о положенных льготах и бойцам СВО во время своей ближайшей гуманитарной поездки.

Ранее сообщалось, что Минобороны и Минцифры реализовали возможность мгновенно подтверждать участие военнослужащего в СВО — отныне бойцам и их родственникам не придется получать бумажные справки, чтобы получить право на федеральную или региональную льготу. Подать заявку можно через портал "Госуслуги".

Москва является одним из лидеров по масштабам поддержки участников специальной военной операции. С октября 2022 года по март 2025 года бойцы и члены их семей получили в столице более 239 тысяч различных услуг — от медицинской реабилитации до адаптации жилья раненых бойцов к их новым потребностям.