Российские войска уверенно продвигаются вперед на октябрьском направлении и улучшают положение. Об этом заявил в пятницу, 25 июля, министр обороны России Андрей Белоусов.

Как сообщает российское оборонное ведомство в своем Telegram-канале, Белоусов поздравил военнослужащих 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Новоэкономическое (ДНР).

При этом министр отметил, что гвардейцы уверенно продвигаются вперед на октябрьском направлении, улучшают положение российских войск, являются примером мужества и стойкости при выполнении поставленных боевых задач.

Ранее президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин, обращаясь к участникам СВО, подчеркнул, что правда — на нашей стороне, поэтому победа будет за нами. Вся страна поддерживает отважных бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

В Белом доме рассказали, что и президент США Дональд Трамп признает, что Россия победит в конфликте с Украиной — остается открытым вопрос лишь о том, сколько времени это займет.