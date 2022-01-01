Reuters: Илон Маск помог сорвать наступление ВСУ в Херсонской области

Приказ американского предпринимателя Илона Маска отключить спутниковую систему Starlink у линии фронта сорвал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области в 2022 году. Так утверждают американские журналисты.

Как сообщает Reuters, Маск через разработку принадлежащей ему компании SpaceX оказал непосредственное влияние на ход боевых действий, помешав планам украинской армии. Из-за отключения Starlink беспилотники зависли, артиллерия не попадала в цели, солдаты ВСУ запаниковали.

В SpaceX отказались подтвердить эту информацию, отметив, что Starlink продолжает работать на Украине.

Ранее в Швейцарии рассказали, как Маск лично предотвратил атаку ВСУ на Крым — бизнесмен сам решает, когда и кому предоставлять или блокировать доступ к своей спутниковой системе Starlink. Осенью 2022 года, как писали швейцарские СМИ, Маск решил не активировать сеть для ВСУ над Крымом и тем самым сорвал как минимум одну украинскую операцию.

Источники отмечали, что в случае решения американской стороны отключить Украину системы спутникового интернета Starlink украинскую армию ожидает полнейший крах — если бы такое отключение "продолжалось в течение длительного периода, крах обороны ВСУ был бы неизбежным и необратимым".