Дело о взрыве в "Алых парусах" переквалифицировали на теракт

Расследование взрыва в московском жилом комплексе "Алые паруса", который произошел в феврале, ведется по статье о террористическом акте. Об этом рассказал в пятницу, 25 июля, руководитель первого управления по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета России Максим Денисов.

Как подчеркнул Денисов, в расследовании имеется значительный прогресс. Следователи полагают, что этот подрыв был совершен по заказу украинских властей и реализован через этнический криминалитет — в деле много лиц армянского происхождения.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что один из сообщников привез противопехотную мину со специальным взрывателем, еще не менее двух человек вели наблюдение.

Один фигурант сразу после взрыва уехал из России. Исполнитель теракта, погибший при взрыве, "действовал осознанно", а мотивом его действий могла быть корысть. Немаловажно и то, что на Украине находится его дочь. Рассматривается и версия о смертельном заболевании исполнителя, повлиявшем на его решение, рассказал Денисов "Московскому комсомольцу".

При теракте в "Алых парусах" погиб глава Федерации бокса ДНР и командир батальона "АрБат" Армен Саркисян. Мужчина получил тяжелейшие травмы и ранения, его пытались реанимировать, однако спасти его не удалось. Похоронили Саркисяна на Троекуровском кладбище в столице.

Политолог Александр Семченко предположил, что покушение на Армена Саркисяна могло быть связано не только с батальоном "АрБат", но и с тем, что изначально у него было гражданство Украины. Эксперт считает, что киевский режим воспринимает каждого гражданина Украины, который переходит на сторону России, как врага вдвойне или даже втройне.