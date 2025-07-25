Трамп высказался о сроках встречи Путина с Зеленским

Встреча президента России Владимира Путина и предводителя киевского режима Владимира Зеленского непременно состоится. В этом заверил в пятницу, 25 июля, американский лидер Дональд Трамп.

Оценивая перспективы личного общения Путина и Зеленского, президент Соединенных Штатов выразил убежденность в том, что "это произойдет". Более того — Трамп считает, что такая встреча "должна была пройти еще три месяца назад".

Также американский политик не исключил, что Вашингтон введет вторичные антироссийские санкции раньше, чем истечет 50-дневный срок ультиматума по Украине. Дедлайном Трамп назначил начало сентября, однако заявил, что "вероятно, нам придется" сделать это раньше, пишет The Washington Post.

Ранее Трамп оценил вероятность собственной личной встречи с Владимиром Путиным в сентябре в Китае — это возможно, если оба политика приедут на торжества по случаю победы над милитаристской Японией. Президент США отмечал, что "мы довольно скоро примем эти решения".

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле и помощник президента России Владимир Мединский заявлял, что готовность соглашения по мирному урегулированию конфликта является важным условием, "прежде чем лидеры России и Украины могли бы встретиться".