Милана Тюльпанова закатила публичный скандал новой жене Кержакова

Милана Тюльпанова и Александр Кержаков развелись больше пяти лет назад. Бывшие супруги долгое время не общались, но сейчас поддерживают контакт ради сына Артемия.

Спортсмен женился во второй раз, его избранницей стала девушка по имени Евгения. На днях они отметили третью годовщину со дня свадьбы. Девушка на своей странице в соцсети опубликовала фото с праздника. В кадре она предстала с мужем и пасынком.

Снимок возмутил Тюльпанову. Оказывается, Милана строго-настрого запретила новой жене футболиста фотографировать мальчика. Но Евгения этот запрет нарушила, за что публично отхватила от блондинки.

"Хочу обратить ваше внимание на то, с каким рвением нынешняя жена моего бывшего мужа публикует фото Артемия! Хотя я заранее просила этого не делать. Теперь публично прошу перестать заниматься игрищами в счастливую семью", — закатила скандал Тюльпанова.

Милана пригрозила, что может забрать Артемия, и больше Александр его не увидит. "Тот факт, что я не препятствую общению отца с сыном, ни разу не говорит о том, что ты имеешь к нему хоть какое-то отношение", — обратилась со своей страницы в соцсети Тюльпанова к Кержаковой.

Отметим, что Милана после развода так и не вышла во второй раз замуж. При этом мужским вниманием она не обделена. Не так давно девушка хвасталась, что у нее есть давний поклонник, который высылает деньги просто так. "Больше 100 тысяч рублей за раз может перекинуть", — рассказывала бывшая жена футболиста.