Во Франции объяснили, почему Трамп не введет санкции против России по прошествии 50 дней

В Европе боятся, что американский президент Дональд Трамп не станет реализовывать на практике свои угрозы в адрес России по истечении срока, отведенного им на прекращение боев на Украине.

Как пишет L'Express, "можно опасаться, что за пятидесятидневным ультиматумом, который он (Трамп) предъявил, не последует, вопреки его предупреждениям, никаких реальных санкций".

Издание объясняет это тем, что американский политик привык выбирать сильную сторону. В отношении российского лидера Владимира Путина это может означать, что Дональд Трамп "рискует вновь слиться", так и не приведя в исполнение свои угрозы.

Ранее официальный представитель Госдепартамена США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон не намеревается жестко соблюдать 50-дневный срок, установленный в ультиматуме Дональда Трампа. Чиновница отметила, что "когда президент говорит о временном периоде, речь может идти о любом его отрезке, мы уже такое видели по одному поводу".

При этом сам Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон введет вторичные антироссийские санкции раньше, чем истечет 50-дневный срок ультиматума по Украине. Дедлайном назначено начало сентября, однако "вероятно, нам придется" сделать это раньше, допустил американский политик.