Ирина Пегова в игривой юбочке показала статного красавца-жениха

Ирина Пегова проводит отпуск в Турции. Компанию актрисе составил молодой и очень симпатичный мужчина. Светские сплетники в нем узнали актера Сергея Марина.

Артисты раскрыли свои отношения на фестивале "Пилот". Но в отпуске Ирина предпочитала не говорить, кто рядом с ней. Только спустя несколько дней она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с Сергеем. Актер с нежностью положил руку Пеговой на плечо, а она кокетливо выставила вперед коленочку.

Снимок сделан на поле для гольфа. Артистка надела на игру коротенькую белую юбочку, а ее спутник белые шорты. Вместе они смотрелись сногсшибательно.

Отметим, что Марин и Пегова познакомились два года назад на съемках исторической драмы "Царская прививка", где Пегова сыграла Екатерину II, а Марин — графа Орлова. Сергей красиво ухаживал за Ириной, приходил на ее спектакли с букетами.

Марин на 9 лет младше Пеговой. О личной жизни Сергея известно мало, он предпочитает не выносить ее на публику. У Пеговой есть взрослая дочь Татьяна от коллеги Дмитрия Орлова. Девушке уже 19 лет.