Сотни мощных взрывов этой ночью прогремели в крупных городах Украины. Поражены военные объекты неонацистов и предприятия ВПК. Вспыхнули пожары, дым от которых виден за километры.

На фронте сложилась критическая ситуация для. Наши штурмовые группы прорвались в центр Красноармейска, а также продвинулись у Константиновки. Там националисты поднимают руки, бросают оружие. Бойцы уводят их дворами, чтобы не выследили дроны ВСУ и не ударили в спину. Пленных по одному сажают на мотоциклы и отвозят в тыл.

ВСУ бросили позиции и сбежали из Леонтовичей, Николаевки и Михайловки. Сейчас все эти посёлки под полным контролем российских войск. Но объединяет их ещё одна деталь – это были важнейшие опорные пункты вокруг Красноармейска.

По позициям ВСУ в городе точечно работают миномёты. Силы противника в Красноармейске стремительно заканчиваются. Несколько десятков групп просочились в центр, взяли все восточные кварталы. Треть города, похоже, в серой зоне. С дрона-разведчика операторы видят, как бандеровцы пытаются выехать из Красноармейска по разбитым грунтовкам, но их догоняют и уничтожают беспилотники.

То, что Красноармейск будет сдан очень скоро, сомнений уже нет. Это крупнейший логистический центр, на котором строилась и держалась вся оборона ВСУ в Донбассе. Освобождение города позволит не только обрушить эту конструкцию, но и откроет дороги на Константиновку, Краматорск и Славянск.