Спас боевых товарищей от обстрела врага: подвиг сержанта Щукина

Гвардии прапорщик Анатолий Черняк во время выполнения поставленных задач под плотным огнём противника смог в кратчайшие сроки отремонтировать повреждённую реактивную установку. Благодаря его грамотным действиям РСЗО впоследствии нанесла сокрушительные удары по позициям противника.

Гвардии сержант Сергей Щукин, выполняя задачи по техническому обслуживанию противотанкового ракетного комплекса, вовремя обнаружил вражеский беспилотник и дал команду подчинённым эвакуировать топливозаправщик в безопасное место. Грамотные действия Сергея позволили спасти жизни наших военнослужащих и боевую технику от артиллерийского обстрела ВСУ, сообщает "ТВ Центр".