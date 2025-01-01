Церковный календарь на август 2025 года: главные праздники и посты

В августе верующих ждет сразу несколько важных праздников, один пост и три Спаса. Подробнее о том, какие праздники отмечает православная церковь в августе 2025 года — в материале "ТВ Центра".

Главные праздники в августе 2025 года

На август приходится несколько важных праздников. Пожалуй, самый значимый — это Преображение Господа нашего Иисуса Христа. Он отмечается 19 августа. В народе этот день называют Яблочным Спасом.

Вообще в августе нас ждет три спаса. 14 августа будет Медовый Спас, он же знаменует начало Успенского поста. На 29 августа приходится Ореховый Спас.

Еще один важный праздник отмечается 28 августа. Это Успение Пресвятой Богородицы.

Посты в августе 2025 года

В августе будет только один пост — Успенский. Он длится с 14 по 27 августа включительно. Предписано воздерживаться от употребления молочной, мясной пищи, яиц. Рыбные блюда разрешены только 19 августа, в праздник Преображения Господня.

Полный список церковных праздников в августе 2025 года

1 августа — Обретение мощей преподобного Серафима Саровского,

2 августа — День памяти Пророка Илии (Ильин день),

3 августа — День памяти преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его,

4 августа — Праздник Равноапостольной Марии Магдалины,

5 августа — Праздник Почаевской иконы Божией Матери,

6 августа — День памяти мучеников князей Бориса и Глеба,

7 августа — Успение праведной Анны (матери Пресвятой Богородицы),

8 августа — День памяти Моисея Угрина Печерского,

9 августа — День памяти великомученика Пантелеимона,

10 августа — Праздник Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия" ("Путеводительница"),

11 августа — Рождество Святителя Николая Чудотворца,

12 августа — День памяти Иоанна Воина,

13 августа — День памяти священномученика Петроградского Вениамина,

14 августа — Медовый Спас (Изнесение Животворящего Креста), начало Успенского поста,

15 августа — День памяти блаженного Василия Московского,

16 августа — Память Антония Римлянина, Новгородского,

17 августа — День памяти семи отроков Ефесских, святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина,

18 августа — Предпразднство Преображения Господня,

19 августа — Праздник Преображения Господне, Яблочный Спас,

20 августа — День памяти святителя Митрофана,

21 августа — Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких,

22 августа — День памяти Апостола Матфея,

23 августа — Собор новомучеников и исповедников Соловецких,

24 августа — День памяти священномученика архидиакона Евпла Катанского (Сицилийского),

25 августа — Попразднство Преображения Господня,

26 августа — День памяти святителя Тихона Воронежского,

27 августа — Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы,

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы,

29 августа — Ореховый Спас (также Третий Спас),

30 августа — День памяти священномученика Мирона Кизического,

31 августа — Праздник иконы Божией Матери "Всецарица".