Матери изувеченной в Дубае модели Ковальчук угрожают расправой после интервью Собчак

Мария Ковальчук пропала весной в Дубае. Девушка прилетела на день рождения подруги, а после праздника перестала выходить на связь. Нашли модель только через несколько дней. Марию с переломами рук, ног и позвоночника доставили в больницу. Она была без сознания.

Сейчас Ковальчук гораздо лучше. Она передвигается в инвалидном кресле, но медики уверяют, что после еще одной операции Маша будет ходить. Пока идет восстановление, модель и ее мама согласились дать интервью Ксении Собчак.

В ходе беседы они заявили, что Ковальчук подверглась нападению. Якобы ее удерживали в номере отеля, а когда Маша сбежала, ее нашли и жестоко избили. В зверствах модель обвинила компанию очень обеспеченных молодых людей из России. Хотя официально полиция установила, что девушка забралась на стройку и упала, Ковальчук уверяет, что это не так.

После интервью история модели получила пугающее продолжение. Анна Ковальчук, мама Марии, заявила, что опасается за безопасность своей семьи. По словам женщины, через день после публикации разговора с Собчак ей прислали сообщение с угрозами.

"Это сообщение было исчезающим. Я его открываю и спокойно читаю, в нем было написано: „Мы тебя и в Норвегии найдем. Много говоришь“. У меня земля ушла из-под ног", — призналась мама Маши.

Ковальчук-старшая подозревает, что угрожают ей те же люди, которые причастны к нападению на Марию. Женщина подчеркнула, что боится за свою жизнь и не может чувствовать себя в безопасности даже за границей. "Мне страшно", — поделилась она.

Анна решила попросить защиту у полиции Норвегии (именно там сейчас живет семья). Она подала заявление к которому приложила документы из Дубая, фотографии и результаты собственного расследования. По словам женщины, норвежские власти пообещали оказать ей и семье необходимую защиту.