Глава СПЧ отверг идею улучшить демографию за счет мигрантов: "Нужны полноценные граждане"

Идея решать демографическую проблему России за счет мигрантов абсурдна. Такое мнение высказал председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Как подчеркнул Фадеев в интервью kp.ru, России "не масса людей нужна — нам нужны полноценные граждане". При этом он заявил, что общался с ведущими специалистами по демографии, однако "нет даже понимания того, что происходит".

Говоря о призывах к запретам абортов ради повышения рождаемости, глава СПЧ отметил, что это "не нарушение" прав женщин, однако "толку никакого", потому что невозможно заставить женщину родить ребенка, если она сама этого не хочет — при запрете абортов в одном регионе она "в другую область поедет на автобусе".

Фадеев высказался против попыток улучшать демографию в стране при помощи запретов, подчеркнув, что "огромное количество предложений по запретам – это не позиция государства, а хайп отдельных политиков".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря о получающих российские паспорта мигрантах, подчеркивал, что России не нужны новые граждане с потребительской позицией. Все, кто хочет жить в нашей стране, обязаны уважать российскую культуру и традиции, знать русский язык и соблюдать российские законы.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пора закончить "игры в толерантность" в отношении мигрантов — необходимы жесткие и системные меры, особенно в свете событий, которые происходят последнее время в мире и в России.