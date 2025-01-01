Россиян предупредили о распространении опасной инфекции из-за клещей

В первой половине 2025 года в России увеличилось количество клещей, зараженных риккетсиозом. Об этом рассказала в пятницу, 25 июля, инфекционист Елена Кузнецова.

Как пояснила эксперт в разговоре с "Лентой.ру", речь идет о группе инфекционных заболеваний, для которых характерно повышение температуры, озноб, головная боль и кожные высыпания.

Уровень инфицированности клещей риккетсиозом в первом полугодии 2025 года вырос до 25% и впервые превзошел показатели по боррелиозу, доля заражения которым снизилась до 19%, рассказала Кузнецова.

Специалист связала это с расширением ареала обитания клещей из-за потепления и урбанизации. Свою роль сыграло также использование более экологичных инсектицидов и появление новых штаммов возбудителей инфекционных заболеваний.

В Роспотребнадзоре отмечали, что от таких клещевых инфекций, как болезнь Лайма и риккетсиозы, вакцинация не разработана. Поэтому рекомендуется соблюдать профилактические меры: при посещении леса носить закрытую и светлую одежду, обрабатывать ее акарицидными средствами, тщательно осматривать себя после прогулок на природе.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, в каких случаях после укуса комара нужно бежать к врачу. Одним из заболеваний, получить которое можно в результате комариного укуса, является лихорадка Западного Нила.