Надела все самое "богатое": Пугачева с Галкиным* покинули Кипр

Алла Пугачева и Максим Галкин* покинули свою виллу на Кипре и прилетели в Юрмалу. Супруги станут главными звездами на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву".

В первый же день музыкального мероприятия звездная чета появилась на красной дорожке. Примадонна для выхода в свет надела все самое лучшее, что смогла найти в своем гардеробе. Алла Борисовна облачилась в белоснежный плащ, а интересным акцентом стали массивные ожерелья с жемчугом и серебристая мини-сумка.

Юморист не стал наряжаться также пышно, как жена. Максим* выглядел более повседневно: на нем были голубое поло и коричневые брюки. Из аксессуаров иноагент надел лишь несколько золотых браслетов.

Галкин* перед выходом из дома сфотографировался с Пугачевой в зеркале. Совместный снимок он опубликовал в соцсети. В комментариях к посту один из поклонников Примадонны пошутил, что перед отъездом с кипрской виллы певица надела все украшения сразу, да так и забыла их снять.

Отметим, что в первый день "Рандеву" на сцену выйдут иноагент Андрей Макаревич и итальянский певец Марио Бионди. Пугачева, возможно, тоже поднимется к микрофону, но только чтобы сказать слова приветствия.

*признан иноагентом на территории России.