Бывшего главу Тамбовской области арестовали по делу о взятке

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по делу о получении взятки.

Как сообщает ТАСС, экс-глава Тамбовщины отправлен под стражу на 1 месяц 30 дней по обвинению, предъявленному по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки в особо крупном размере).

Следователи полагают, что Егоров получил взятку в размере 84 миллионов рублей от бывшего руководителя "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова за содействие в устройстве на государственную службу, а также за оказание покровительства.

Арестованы также Александр Соломатин и Сергей Аганов — их следствие считает посредниками при даче взятки.

Между тем председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин отметил, что современное потребительское общество, которое "живет под девизом "бери от жизни всё", является одной из причин столь широкого распространения коррупции. Именно из-за этого "мировоззренческого вывиха" обесценивается "честный труд, на протяжении тысячелетий находившийся на высоте нравственного пьедестала".