Автомобилистам напомнили про штраф, о котором мало кто знает

Автовладельцы, сменившие постоянную регистрацию по месту жительства, обязаны в течение 10 дней уведомить об этом Госавтоинспекцию. Об этой норме напомнил в пятницу, 25 июля, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист уточнил, что срок в десять суток установлен законодательно и отсчитывается со дня изменения прописки. Многие водители забывают об этой обязанности, ошибочно считая ее второстепенной. Однако нарушение этого правила грозит штрафом от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей, цитирует Хаминского РИА Новости.

Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров подтвердил ТАСС, что если обладатель личного автотранспорта сменил адрес постоянной регистрации, он обязан об этом уведомить ГАИ. Он пояснил, что это нужно, в частности, для внесения нового адреса автовладельца в свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла поправки в законодательство о введении новых государственных пошлин и о повышении размера действующих госпошлин за совершение ряда юридически значимых действий. Оформление прав и других документов для водителей подорожает в 1,5‑3 раза.

Обязаны знать и соблюдать ПДД водители не только машин, но и средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и электровелосипеды. Штраф для этой категории участников дорожного движения невелик — 800 рублей, а если есть пострадавшие в результате нарушения правил — до 1,5 тысячи рублей.