В Саратовской области объявлен траур после взрыва в многоэтажке

Гибель людей при взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове принято решение объявить на территории области день траура. Об этом рассказал глава Саратовской области Роман Бусаргин.

Как уточнил политик в своем Telegram-канале, выражая соболезнования родных жертв, в субботу, 26 июля, на всей территории региона будут приспущены флаги Саратовской области и муниципальных образований.

Всем организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Министерство по чрезвычайным ситуациям России подчеркнуло в своем Telegram-канале, что аварийно-спасательные работы в Саратове организованы в круглосуточном режиме. На место трагедии прибыл руководитель ведомства Александр Куренков — он лично проверил ход поисково-спасательных работ.

До сих пор неизвестно местонахождение четырех человек, в том числе ребенка. Найдены мертвыми пять человек, еще одного мужчину достали из-под завалов живым, однако из-за тяжелейших травм он скончался.

Поскольку сохраняется угроза обрушения дома, его обитателей поселили в пункте временного размещения, обеспечив всем необходимым.