"Дьявольские" облака могут появиться над Москвой

Асператус, они же "дьявольские" облака, могут появиться в небе над Москвой и Подмосковьем из-за частых гроз. Об этом предупредила в пятницу, 25 июля, ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией динамики климата Московского физико-технического института Ольга Золина.

Как пояснила эксперт, это тип облаков, характеризующийся волнистыми, хаотичными структурами на нижней границе облачного слоя. Выглядит это весьма зрелищно, что объясняет такое громкое прозвище. Асператус появляется нечасто, поскольку для этого требуется особая совокупность факторов.

Однако опасной погоды сами по себе такие облака не предвещают. Сейчас их появление можно связать с частыми грозами, большой скоростью ветра и высокой влажностью, отметила Золина в комментарии АГН "Москва".

Ранее в столичном регионе уже наблюдали нечастое явление — мамматусы. Это мешкообразные структуры, свисающие с нижней кромки мощных кучево-дождевых облаков, также известные как вымеобразные облака. Их появление может означать риски для авиации и возможные экстремальные погодные явления.

Доводилось жителям Московского региона наблюдать и северное сияние. Резкое потепление и мощная магнитная буря вызывали это зрелище, кадрами которого делились в Москве, Подмосковье, в Татарстане, в Бурятии, Воронежской области и других регионах России.