Дочь Успенской поймали за нежностями с бородатым мужчиной

Любовь Успенская еще весной рассказала, что у ее дочери Татьяны Плаксиной появился жених. Певица уверяла, что ей попался прекрасный зять — талантливый, пишет стихи, серьезный бизнесмен и еще композитор, пишет музыку.

Но с тех Татьяну ни разу так и не видели с таинственным ухажером. Многие даже решили, что жениха дочери Успенская выдумала. Каково же было удивление поклонников Любови Залмановны, когда Плаксина опубликовала фото с таинственным незнакомцем. Предположительно, это именно тот бизнесмен, с котором наследница певицы начала встречаться весной.

На снимке Татьяна сидит в домашней обстановке рядом с мужчиной. Он с голым торсом, а у Плаксиной кокетливые косички. Никакой подписи к кадру дочь Успенской не оставила.

Фотография тут же разлетелась по фан-пабликам. Поклонники Татьяны отметили, что у ее ухажера очень мужественная внешность. "Красивый мужчина"; "Какой взгляд, какая борода!"; "Танечка с ним прям как девочка"; "Отлично смотрятся вместе. Я рада за Таню", — обсуждают пользователи Сети.

Отметим, что Татьяна Плаксина ни разу не была замужем, ее личная жизнь не складывалась из-за зависимости, от которой девушку вылечила мать. Успенская всеми силами старается сделать свою единственную дочь счастливой. Певица не сдается, когда наступают трудные времена, и очень радуется успехам Татьяны.

Сейчас в семье белая полоса. После последнего побега из дома Плаксина пришла в себя и благодарит маму за помощь. Девушка занимается творчеством, танцует, пишет стихи и выступает вместе с Успенской на концертах.