Саратов скорбит по погибшим от взрыва газа в жилом доме

В Саратове сегодня день траура по погибшим в результате взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме. По последним данным, трагедия унесла жизни шести человек.

На месте не прекращается разбор завалов, работают более четырёхсот спасателей, в том числе кинологи. Убирать бетонные обломки помогают добровольцы. Каждые полчаса объявляется минута тишины. По-прежнему ничего не известно о судьбе четырёх жителей, включая ребёнка.

После взрыва в угловом подъезде сложились перекрытия с седьмого по десятый этаж, разрушены свыше 30 квартир. К медикам обратились 16 человек. Жильцы дома эвакуированы. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Возбуждено уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что семьям погибших при взрыве газа в многоэтажном доме выплатят по миллиону рублей.