Технология, которой нет аналогов в мире: Росатом запустил комплекс по переработке ядерного топлива

В Красноярском крае открылся новый промышленный комплекс по переработке ядерного топлива. Впервые в мире применяются технологии, позволяющие избежать образования жидких радиоактивных отходов. Более того, из отработанных материалов будут получать полезные элементы, пригодные к дальнейшему использованию.

До запуска предприятия остаются считанные минуты. Операторы центральной щитовой внимательно изучают важные показатели на огромных мониторах и только ждут команды от главы Росатома Алексея Лихачёва. Он лично проинспектировал готовность Опытно-демонстрационного центра по переработке ядерных отходов.

Утилизация ядерных отходов в первую очередь необходима для экологии. Срок хранения некоторых опасных химических элементов составляет миллионы лет. В недалеком будущем проблема будет решена. Опытно-демонстрационный центр открывает новые перспективы для атомной энергетики. Больше не придётся накапливать ядерные отходы. Учёные смогут перерабатывать их без ущерба для экологии. Объёмы химических элементов с очень высокой радиоактивностью сократятся в разы. Атомная энергетика станет по-настоящему безопасной.

Главное - появится возможность выделять из отработавшего топлива полезные элементы, которые можно будет использовать снова и снова. Опасные отходы смогут получить вторую жизнь. Из них будут создавать новое топливо. В этом и есть суть замкнутого ядерного цикла, к которому стремится вся мировая атомная энергетика.

Николай Андрюшенко, начальник участка ОДЦ: "Здесь процесс переработки ядерного топлива можно в каком-то смысле сравнить с переработкой батареек, это когда вроде бы отходы нельзя использовать далее, но при этом можно растворить, переработать и получить ценный ресурс. Также и мы берём отработавшее в реакторе топливо, перерабатываем, очищаем от того, что не нужно. Далее фабрикуем свежее топливо".

Замкнутый ядерный цикл, подчёркивает глава Росатома, даст серьёзный импульс для дальнейшего развития не только атомной энергетики, но и других сфер. За десятки лет только в одной России накопились сотни тысяч тонн отработавшего топлива. И сейчас это - ресурс, которым важно правильно распорядиться.

Алексей Лихачёв, глава Росатома: "Изотопная продукция, превращаемая в космические ядерные батарейки или в радиофармпрепараты, необходимые людям, все это - не отходы. Это - ценнейшее сырье, которым мы сами себя обеспечиваем".

В советское время Железногорский горнохимический комбинат, на базе которого создали современный центр, был построен для наработки оружейного плутония. Сейчас же завод используют исключительно в мирных целях. Учёные и дальше продолжат совершенствовать технологии для замыкания ядерного цикла.