Собянин поздравил работников торговли с праздником

Сегодня работников торговли с профессиональным праздником поздравил Сергей Собянин. В своём блоге мэр Москвы написал, что персонал столичных магазинов и заведений общепита создаёт особую атмосферу уюта и комфорта для каждого покупателя.

За 15 лет в сфере городской торговли произошли колоссальные изменения. Для ярмарок разработали единый стандарт работы. Исторические рынки - превратились в модные места для покупок, отдыха и встреч. Также в городе развивается новый формат ресторанных дворов, сейчас их уже 45. На расположенных по всей Москве фестивальных площадках круглый год проходят тематические мероприятия.

Кроме того, в столице значительно выросла сеть объектов общепита. В настоящее время в столицы свыше 22 тысяч ресторанов и кафе. Активно развивается и дистанционная торговля, курьеры выполняют свыше 650 тысяч доставок в день.