Жители Санкт-Петербурга изнывают от небывалой жары

Жители Петербурга изнывают от жары. Город по погодным условиям сейчас напоминает Анапу или Севастополь. По данным синоптиков, все предыдущие дни были самыми жаркими в этом сезоне, петербургский воздух в тени прогрелся до 30 градусов.

Чтобы резина на колесах автомобилей не плавилась на раскалённом асфальте, коммунальные службы поливают водой дороги и тротуары. Такую заботу оценили и многочисленные туристы. На Дворцовой площади, где совсем негде укрыться от солнцепёка, даже получился настоящий водный аттракцион. Взрослые наперегонки с детьми старались попасть под струи воды поливальной машины.

Горожане изнывают от жары и в общественном транспорте. Столбик термометра в салонах автобусов и троллейбусов поднимался до 41 градуса. В метро начали бесплатно раздавать воду. Впрочем, все, кто могут, предпочитают удалённый режим работы, с ноутбуками в лежаках или на природе.

Очень тяжело в эти дни животным. Длинношерстных питомцев охлаждают всеми подручными средствами - от мокрых полотенец и льда до собственного замороженного ужина. А обитателей зоопарка из северных широт поливают водой, угощают тортами из замороженных фруктов, устилают вольеры свежей травой.

Палящий зной в Санкт-Петербурге продлится и на следующей неделе. До 29 июля в городе объявлен оранжевый уровень опасности. Спасательные службы призывают горожан пить больше воды, не пренебрегать головными уборами и быть бдительными, особенно у водоёмов.